22 марта улицы украинских городов начнут патрулировать военные
Об этом сообщает Минобороны.
"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии ", - говорится в сообщении.
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В Минобороны отметили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.
- Напомним, в Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
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