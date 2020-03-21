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Espreso.tvОбщество22 марта улицы украинских городов начнут патрулировать военные

22 марта улицы украинских городов начнут патрулировать военные


фото: loda.gov.ua
Военные Вооруженных сил Украины с 22 марта начнут патрулировать улицы городов из-за карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщает Минобороны.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии ", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

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