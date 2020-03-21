21 марта на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Новотроицким - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 2 обстрела: вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин; рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 5 мин.
Подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.
Сегодня, 21 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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