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Espreso.tvОперація об'єднаних сил21 марта на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

21 марта на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
21 марта на Донбассе российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Новотроицким - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 2 обстрела: вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин; рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 5 мин.

Подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

Сегодня, 21 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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