Запаса медмасок в Киеве хватает на 7-10 дней, - заместитель Кличко

20 марта, 2020, 10:55

В Киеве запаса медицинских масок может хватить на 7-10 дней, его необходимо пополнять

Об этом интервью РБК-Украина заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, стратегических запасов достаточно, чтобы обеспечить больницы, однако их необходимо постоянно пополнять.

"У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сообщил Поворозник.

Также он отметил, что КГГА нашла несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат часть Киева масками. В первую очередь масками будут обеспечиваться те, кто контактируют с большим количеством людей.

"Просто на все это нужно время. Пока у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть", - сказал Поворозник.