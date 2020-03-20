Из-за границы в течение недели вернули 53 тыс. украинцев и вернут еще 10 тыс., - Криклий

20 марта, 2020, 08:07

В Украину в течение текущей недели вернули из-за границы более 53 тыс. украинцев и готовятся в ближайшее время вернуть еще 10 тыс. граждан

Об этом заявил в программе "Право на власть" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"За четыре дня нам удалось вывезти уже более 53 тыс. граждан. Только завтра будет еще дополнительно 47-48 рейсов. Еще 10 тыс. граждан, которых мы вернем в Украину", - сказал Криклий.

Министр отметил, что для эвакуации украинцев из-за рубежа создан специальный штаб.

"Кроме системы "Друг" с господином Кулебой (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, - ред.) также создан штаб, который координирует (возврат украинцев, - ред.)", - добавил Криклий.