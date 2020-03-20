WOG выложило в сеть видео, где Степан Казанин в роли стюарда Интерсити ищет десятимиллионного покупателя кафе

20 марта, 2020, 14:10

В социальной сети Facebook набирает популярность видео, где звезда 95-го Квартала Степан Казанин в поезде Интерсити + выдает себя за официанта WOG Кафе

Согласно информации WOG ролик-розыгрыш был записан еще в начале марта. "Это был особый рейс, в нем ехал десятимиллионный покупатель и компания хотела это ярко отметить", - пишут в посте на официальной странице WOG. "Сегодня все требуют больше оптимизма, добра и маленьких радостей, поэтому делимся хорошими новостями", - объясняет Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG, почему именно сейчас было размещено видео.

Видео, действительно,положительное. На нем Степан Казанин обыденно обслуживает пассажиров поезда, предлагая им чай, кофе, сладости, сэндвичи, фотографируется с ними, пока не выбивает десятимиллионной чек. Вдруг он объявляет счастливчиков и торжественно дарит им сертификат на уикенд в 5-звездочном отеле Риксос-Прикарпатье.

Десятимиллионнымпокупателем WOG Кафе в Интерсити стала семья Борец с двумя детишками из Броваров. Они заметно были потрясены громкимии торжественными поздравлениями звезды 95-го Квартала, работников WOG и пассажиров. Пораженные победители признались, что ранее ни разу не отдыхали всей семьей.

Отметим, что 10 млн.чеков WOG Кафе смогло получить за четыре года работы в поездах Интерсити и Интерсити +.