Впервые в истории: святыни в Мекке и Медине закрыли из-за коронавируса

20 марта, 2020, 10:44

Главные святыни для мусульман - Большая мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине - были закрыты впервые в истории из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что верующим запрещено заходить и молиться в святыни с 20 марта.

Святыни закрыты на неопределенное время.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.

Более 86 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 10 тыс.