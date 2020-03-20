Впервые в истории: святыни в Мекке и Медине закрыли из-за коронавируса
20 марта, 2020, 10:44
Главные святыни для мусульман - Большая мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине - были закрыты впервые в истории из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19
Об этом сообщает Al Arabiya.
Отмечается, что верующим запрещено заходить и молиться в святыни с 20 марта.
Святыни закрыты на неопределенное время.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.
Более 86 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 10 тыс.
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