Власть должна продумать, как обеспечить потребности граждан, а потом уже просить дополнительных полномочий, - Юрчишин о чрезвычайном положении

20 марта, 2020, 22:37

Об этом он рассказал в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.

"Первое - граждане не должны расплачиваться потерей основных прав и свобод из-за неэффективности власти. Власть пока не демонстрирует себя эффективно. Поэтому предоставлять ей полномочия, чтобы она демонстрировала еще большую неэффективность, поскольку уменьшает механизмы контроля за ней - это не логично", - заявил нардеп .

Он отметил, что есть два состояния - чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация объявляется в конкретной местности, когда большая угроза. Чрезвычайное положение - это специальная процедура по всей стране, невозможна без того, чтобы собрать Верховную Раду.

"Раду, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, нужно собирать так, чтобы не было угрозы распространения инфекции. Сначала власть должна продумать, как она будет обеспечивать потребности граждан, а это вполне реально, а уже потом просить для себя дополнительных полномочий", - отметил он.