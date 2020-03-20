Варшава решила не останавливать метро
Об этом в эфире Onet.pl сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
"Нет (нет планов закрытия метро, - ред.). Городская коммуникация все время работает, мы контролируем ситуацию", - заявил Тшасковский.
По его словам, загруженность общественного транспорта Варшавы сейчас составляет лишь 30% от нормального режима, поскольку жители придерживаются рекомендаций и указаний властей оставаться дома.
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Следовательно, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт в польской столице перейдет на работу в режиме выходного дня.
Мэр Варшавы призвал жителей города, несмотря на хорошую погоду, не собираться большими группами в парках, на бульварах, а оставаться дома и выходить на прогулку самостоятельно или максимум вдвоем.
По состоянию на 20 марта, количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 367 человек, пять из них умерли.
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