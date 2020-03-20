В Украину вернулось 23 тыс. граждан, еще столько же планируют привезти, - МИД
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время видеобрифинга для иностранного дипломатического корпуса, передает УНИАН .
Божок сказал, что пока удалось вернуть в Украину из-за границы более 23000 украиецев.
"Перед нами также до сих пор стоит вызов такого же количества украинцев - не более 23 тысяч остаются за рубежом", - добавил он.
Божок отметил, что за прошедшие сутки, 19 марта, было обеспечено возвращение в Украину более 8000 украинцев.
По его словам, за предыдущие два дня вместе с авиаперевозчиками было организовано более 117 рейсов в Украину по сниженным ценам.
"Сегодня у нас запланировано около 42 рейсов из Египта, Германии, Соединенного Королевства, Турции, Испании, Кипра, ОАЭ, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швеции, Швейцарии и Франции", - уточнил Божок.
- Эвакуационными поездами сообщения Перемышль - Киев в Украину уже вернулось более 1150 тысяч граждан.
- Домой из Египта вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины, среди них 830 человек, которые находились на карантине в гостиницах.
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