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Espreso.tvОбществоВ США освобождают заключенных из-за массовых заболеваний COVID-19 в тюрьмах

В США освобождают заключенных из-за массовых заболеваний COVID-19 в тюрьмах


фото: reuters
Из-за пандемии коронавируса тюрьмы в США выпускают заключенных - в связи с новыми и новыми случаями заражения в тюрьмах

Об этом сообщает BBC Украина.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио накануне заявил, что город уже на этой неделе сформирует список людей, которых следует освободить, речь пойдет о заключенных за незначительные преступления, а также о группах людей, которые являются наиболее уязвимыми для заболевания.

Это заявление Блазио сделал после того, как положительные результаты показали тесты на коронавирус охранника и заключенного тюрьмы на острове Райкерс.

В других нью-йоркских тюрьмах - так же выявляют случаи заболевания среди заключенных.

Также ранее сообщалось о смерти работника одной из тюрем от коронавируса.

Процесс освобождения узников уже запустили и в других штатах. К примеру, в Лос-Анджелесе в течение двух недель освободили около 600 человек.

В округе Каягога, штат Огайо, из-за опасений относительно распространения коронавируса на свободу так же вышли несколько сотен заключенных.

Адвокаты и борцы за реформирование пенитенциарной системы США говорят, что люди, которые находятся в тюрьмах, сталкиваются с уникальными рисками заражения коронавируса - прежде всего из-за отсутствия нормальной гигиены.

По состоянию на 19 марта в США зафиксировано более 9000 случаев коронавируса, 154 человека умерли.

Ранее на освобождение заключенных пошел Иран, где для борьбы с пандемией на свободу выпустили 85 000 человек.

 
 
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