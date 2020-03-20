В ОРДЛО нет тестов на коронавирус, - представитель Денисовой на Донбассе

20 марта, 2020, 15:18

На оккупированном Донбассе до сих пор нет тест-систем для определения инфицирования коронавирусом

Об этом РБК-Украина рассказал представитель украинского омбудсмена в Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, на оккупированном Донбассе сейчас отказываются признавать случаи коронавируса. Он также отметил, что в самопровозглашенной "Луганской народной республике" заявили о получении тестов, однако это не так. Кроме того, как и в подконтрольных "ДНР" районах по факту карантин не введен, школы не закрыты и проводятся массовые мероприятия.

В то же время, по данным правозащитников, только за прошлую неделю к медикам там обратились почти 600 человек с симптомами ОРВИ, и с подозрением на пневмонию госпитализированы 91 человек. При этом новый коронавирус вызывает атипичную пневмонию, поэтому COVID-19 без специальных тестов определить невозможно.