В Мукачево остановили работу общественного транспорта

20 марта, 2020, 14:44

В Мукачево на Закарпатье усилили карантин: прекращают работу общественного транспорта, закрывают "Эпицентр" и на выходные перекрывают центр

Об этом сообщил мэр города Андрей Балога.

"Только провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где одобрили дополнительные карантинные мероприятия на территории Мукачевского городского ОТГ. Прежде всего прекращаем работу всех торговых центров в том числе и "Эпицентра". Условий карантина должны придерживаться все заведения и учреждения без исключения и это принципиальное решение", - отметил он.

С 21 марта прекращает работу общественный транспорт города. Центральная часть города перекрывается на выходные. Правоохранителям и управлению муниципальной инспекции поручено контролировать карантинные мероприятия в городе.

Напомним, общественный транспорт остановил работу в Ужгороде, Чернигове, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах.