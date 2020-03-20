В Мукачево остановили работу общественного транспорта
Об этом сообщил мэр города Андрей Балога.
"Только провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где одобрили дополнительные карантинные мероприятия на территории Мукачевского городского ОТГ. Прежде всего прекращаем работу всех торговых центров в том числе и "Эпицентра". Условий карантина должны придерживаться все заведения и учреждения без исключения и это принципиальное решение", - отметил он.
С 21 марта прекращает работу общественный транспорт города. Центральная часть города перекрывается на выходные. Правоохранителям и управлению муниципальной инспекции поручено контролировать карантинные мероприятия в городе.
Напомним, общественный транспорт остановил работу в Ужгороде, Чернигове, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах.
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