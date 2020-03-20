В Молдове - четыре новых случая коронавируса. Додон говорит, что люди были в Почаевской лавре

20 марта, 2020, 21:32

У четырех пациентов из Молдовы диагностировали коронавирусную болезни якобы после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области

Об этом сообщает Deschide .

"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии - это хорошо, но помните, что в результате у нас - четыре случая, завезенные из Украины", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

В связи с пандемией он призвал граждан Молдовы воздержаться от путешествий.