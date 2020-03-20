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Espreso.tvОбществоВ Китае вторые сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Китае вторые сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом


фото: reuters
В Китае вторые сутки не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19

В то же время коронавирус обнаружен у 39 китайцев, прибывших из-за рубежа, сообщает Интерфакс.

В Пекине выявлено шесть больных, в Шанхае - восемь, Тяньцзине - один, провинциях Гуандун - 14 Фуцзянь - три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе - по одному.

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Также сообщается, что за последние сутки умерли три человека, которые раньше заразились коронавирусом.

Общее количество жертв коронавируса в Китае составляет 3248 человек. Количество больных превышает 80 тысяч.

Количество случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.

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