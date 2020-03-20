В Китае вторые сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
В то же время коронавирус обнаружен у 39 китайцев, прибывших из-за рубежа, сообщает Интерфакс.
В Пекине выявлено шесть больных, в Шанхае - восемь, Тяньцзине - один, провинциях Гуандун - 14 Фуцзянь - три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе - по одному.
Читайте также: Вероятность второй волны - низкая: Китай прогнозирует конец вспышки коронавируса в стране
Также сообщается, что за последние сутки умерли три человека, которые раньше заразились коронавирусом.
Общее количество жертв коронавируса в Китае составляет 3248 человек. Количество больных превышает 80 тысяч.
Количество случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где обнаружили вирус - среди них и Украина.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-