В Киеве арестовали иностранца по подозрению в умышленном убийстве младенца
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Согласно материалам следствия, 19 марта 2020 года, находясь в квартире одного из домов в Деснянском районе столицы, мужчина умышленно нанес ребенку несколько ударов в область головы, которые привели к возникновению внутричерепной травмы, от которой малыш умер", - говорится в сообщении.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Сейчас по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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