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Espreso.tvОбществоВ Киеве арестовали иностранца по подозрению в умышленном убийстве младенца

В Киеве арестовали иностранца по подозрению в умышленном убийстве младенца


фото: taras.info
Прокуратура города Киева сообщила о подозрении в убийстве 1-месячного ребенка своей сожительницы 37-летнему гражданину Грузии. Подозреваемого взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, 19 марта 2020 года, находясь в квартире одного из домов в Деснянском районе столицы, мужчина умышленно нанес ребенку несколько ударов в область головы, которые привели к возникновению внутричерепной травмы, от которой малыш умер", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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