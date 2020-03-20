В газотранспортную систему Украины планируют инвестировать 39 млрд грн

20 марта, 2020, 15:38

Оператор газотранспортной системы Украины рассчитывает на 39 млрд грн инвестиций в развитие ГТС в течение следующих 10 лет

Соответствующий инвестиционный план государственного предприятия утвердил национальный энергетический регулятор.

Инвестиции в ГТС во времени распределятся неравномерно. В частности, в 2020 году планируется вложить в развитие ГТС 1,49 млрд грн, в 2021-2022 годах - 19,7 млрд грн, в 2023-2029 годах - 17,52 млрд грн.

"План развития базируется на прогнозе развития внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита по новому соглашению с Газпромом", - отмечают в операторе ГТС.

Там уточняют, что будут вкладывать деньги исключительно в ту инфраструктуру, которая будет использоваться даже в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

В течение 2020 года Оператор ГС планирует приобрести новые компрессорные станции, закупить новую технику, провести реконструкцию и ремонт ряда трубопроводов, газораспределительных станций и тому подобное.