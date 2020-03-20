В ЕС попросили Netflix и другие стриминговые сервисы "ухудшить" качество видео из-за нагрузки на сеть
Об этом пишет Financial Times, передает НВ.Бизнес.
В частности, в Еврокомиссии опасаются, что большое количество людей, которые перешли на работу из дому, создают дополнительную нагрузку на сети широкополосного доступа. Таким образом, есть риск, что домашние сети не справятся с постоянной нагрузкой. Нагрузку на сеть создают видеозвонки и сервисы удаленного обучения.
Отмечается, что повышение нагрузки почувствовала даже компания Facebook, которая зафиксировала двойной рост количества видеозвонков в приложениях WhatsApp и Messenger.
Законы Евросоюза о сетевом нейтралитете запрещают операторам и провайдерам ограничивать скорость таким видеосервисам, как Netflix, YouTube или Twitch.
Однако, по словам одного из Еврокомиссаров, отвечающих за цифровую политику ЕС, Тьерри Бретона, видеосервисы и телекоммуникационные компании несут "Совместную ответственность за обеспечение бесперебойного функционирования интернета во время карантина".
В Netflix признали существование проблемы, но заметили, что провайдеры могут облегчить часть нагрузки на магистральные сети и хранить библиотеку Netflix ближе к клиентам. В YouTube ситуацию изданию не прокомментировали.
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