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Espreso.tvОбществоВ ЕС попросили Netflix и другие стриминговые сервисы "ухудшить" качество видео из-за нагрузки на сеть

В ЕС попросили Netflix и другие стриминговые сервисы "ухудшить" качество видео из-за нагрузки на сеть


фото: reuters
Власти Европейского Союза обратилась к стриминговим сервисам с просьбой не показывать видео в высоком разрешении и ограничить его качество к стандартному

Об этом пишет Financial Times, передает НВ.Бизнес.

В частности, в Еврокомиссии опасаются, что большое количество людей, которые перешли на работу из дому, создают дополнительную нагрузку на сети широкополосного доступа. Таким образом, есть риск, что домашние сети не справятся с постоянной нагрузкой. Нагрузку на сеть создают видеозвонки и сервисы удаленного обучения.

Отмечается, что повышение нагрузки почувствовала даже компания Facebook, которая зафиксировала двойной рост количества видеозвонков в приложениях WhatsApp и Messenger.

Законы Евросоюза о сетевом нейтралитете запрещают операторам и провайдерам ограничивать скорость таким видеосервисам, как Netflix, YouTube или Twitch.

Однако, по словам одного из Еврокомиссаров, отвечающих за цифровую политику ЕС, Тьерри Бретона, видеосервисы и телекоммуникационные компании несут "Совместную ответственность за обеспечение бесперебойного функционирования интернета во время карантина".

В Netflix признали существование проблемы, но заметили, что провайдеры могут облегчить часть нагрузки на магистральные сети и хранить библиотеку Netflix ближе к клиентам. В YouTube ситуацию изданию не прокомментировали.

 

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