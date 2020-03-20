Усик - Чисора: поединок могут перенести на лето
20 марта, 2020, 17:47
В связи с пандемией коронавируса боксерский поединок между Александром Усиком и Дереком Чисорой могут перенести на лето этого года
Об этом сообщает BoxingScene.
"Мы понимаем, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Тогда мы перенесем бой Диллиана Уайта с Александром Поветкиным на середину июня, а Усик и Чисора подерутся в конце июня или в начале июля", - рассказал Хирн.
Боксеры-тяжеловесы должны встретиться 23 мая на арене O2 в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговим сервисом DAZN и Sky Sports.
- Напомним, 11 марта, было официально объявлено, что поединок Усик - Чисора состоится 23 мая .
- 17 марта менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Джошуа должен встретиться с украинским боксером перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри.
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