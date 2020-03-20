Усик - Чисора: поединок могут перенести на лето

20 марта, 2020, 17:47

В связи с пандемией коронавируса боксерский поединок между Александром Усиком и Дереком Чисорой могут перенести на лето этого года

Об этом сообщает BoxingScene.

"Мы понимаем, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Тогда мы перенесем бой Диллиана Уайта с Александром Поветкиным на середину июня, а Усик и Чисора подерутся в конце июня или в начале июля", - рассказал Хирн.

Боксеры-тяжеловесы должны встретиться 23 мая на арене O2 в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговим сервисом DAZN и Sky Sports.