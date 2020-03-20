Уровень Tik Tok: Свитолина станцевала и приняла участие в новом Челендже
20 марта, 2020, 16:09
Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в #VibeChallenge
Видео украинка выложила в Instagram.
Пятая ракетка мира приняла участие в Челендже в социальной сети TikTok. Элина Свитолина исполнила зажигательный танец и также выложила его в Instagram.
"VibeChallenge, Tik Tok уровень 0,01", - написала теннисистка под роликом.
Суть челленджа заключается в том, что участник должен под определенную музыку энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть. Видео Свитолиной уже собрало почти 120 тыс. просмотров в Instagram.
- Напомним, 18 февраля Элина Свитолина заявила, что выступит на Олимпиаде-2020 и попытается получить в Токио золотую медаль.
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