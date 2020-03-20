Уровень Tik Tok: Свитолина станцевала и приняла участие в новом Челендже

20 марта, 2020, 16:09

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в #VibeChallenge

Видео украинка выложила в Instagram.

Пятая ракетка мира приняла участие в Челендже в социальной сети TikTok. Элина Свитолина исполнила зажигательный танец и также выложила его в Instagram.

"VibeChallenge, Tik Tok уровень 0,01", - написала теннисистка под роликом.

Суть челленджа заключается в том, что участник должен под определенную музыку энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть. Видео Свитолиной уже собрало почти 120 тыс. просмотров в Instagram.