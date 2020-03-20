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Espreso.tvКультураУмер директор львовского театра "Воскресение" Ярослав Федоришин

Умер директор львовского театра "Воскресение" Ярослав Федоришин


фото: Facebook Ярослава Федоришина
20 марта во Львове на 65 году жизни скончался Ярослав Федоришин, директор Львовского духовно-академического театра "Воскресение"

Об этом сообщил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, пишет ZAXID.NET .

Ярослав Федоришин - режиссер, актер, заслуженный деятель искусств Украины. В 1990 году он создал и был художественным руководителем Львовского академического духовного театра "Воскресение".

В 1992 году создал Международный театральный фестиваль " Золотой Лев ".

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