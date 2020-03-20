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Espreso.tvОбществоУкраинская экономика в 2019 году выросла на 3,2%. Год назад рост был 3,4%, - Госстат

Украинская экономика в 2019 году выросла на 3,2%. Год назад рост был 3,4%, - Госстат

Реальный валовой внутренний продукт в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 3,2%. В 2018 году этот показатель был 3,4% (по сравнению с 2017-м)

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 94 570 грн.

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