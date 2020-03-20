Украина в феврале стала главным покупателем российской свинины, - Минсельхоз РФ
20 марта, 2020, 15:15
Украина купила у России свинины на $ 4,5 млн в феврале, на 1000 тонн больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные с РФ
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на мониторинг Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.
Таким образом, согласно российским данным, Украина в феврале стала основным покупателем свинины из России.
Согласно им, за месяц в Украине был поставлен свинины на $ 4,5 млн. В натуральном выражении экспорт из РФ вырос до 2700 тонн против 1700 тонн годом ранее. Топ-3 замыкает Вьетнам ($ 4,18 млн) и Гонконг ($ 3,2 млн).
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