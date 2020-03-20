Украина не будет ограничивать продажу за границу агропродуктов на время карантина, - торгпред

20 марта, 2020, 16:13

Кабинет министров Украины не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других товаров на время карантина

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка во время видеоконференции "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), передает УНИАН .

"Относительно мяса птицы, зерна, масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал он. Он отметил, что в выступлении президента от 16 марта действительно прозвучал тезис о необходимости запретить экспорт основных товаров, однако этот тезис имел гуманитарный характер и касался наличия основных продуктов на полках супермаркетов.

При этом Качка подчеркнул, что вопрос наличия этих продуктов на внутренних рынках министерство будет решаться через диалог с производителями и ритейлерами.

"Мы видим, что все основные производители наоборот готовы усиливать доставку к местам реализации продукции, чтобы избежать любого дефицита", - сказал он.

"С другой стороны, мы анализировали товары, нехватка которых возможна на внутреннем рынке - это хлеб, гречка и сало. Эти продукты в принципе не экспортируются и нет смысла вводить запрет, поскольку они рассчитаны на внутреннее потребление", - добавил Качка.