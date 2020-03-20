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Espreso.tvОбществоУкраина может сэкономить до $ 6 млрд благодаря падению цен на нефть и газ, - НБУ

Украина может сэкономить до $ 6 млрд благодаря падению цен на нефть и газ, - НБУ

Украина может сэкономить $ 5-6 млрд в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счету есть и положительные факторы, и отрицательные факторы влияния. Прежде всего это падение цен на нефть, энергетические товары, составляющие 20% нашего импорта, в прошлом году это было $ 12 млрд. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим $ 5 или 6 млрд", - сказал он во время онлайн-брифинга в пятницу.

Сологуб добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению туристических путешествий. "В прошлом году туристические путешествия украинских граждан достигли 8 млрд долл, и можно ожидать достаточно значительного сокращения", - сказал Сологуб.

Однако, по его словам, Нацбанк ожидает незначительное снижение цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте. Сегодня падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания, и это последнее, от чего они отказываться. Поэтому ожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", - пояснил заместитель главы НБУ.

 

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