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Espreso.tvОбществоСинютка: Штаб оперативного реагирования по коронавирусу во Львове - кулуарный и несистемный

Синютка: Штаб оперативного реагирования по коронавирусу во Львове - кулуарный и несистемный

Во Львове уже в течение нескольких недель действует Штаб оперативного реагирования в борьбе с распространением коронавируса: кулуарный и несистемный

Впрочем городские чиновники оберегают "крепость", как "Джон Сноу стену", и не допускают к "обители" никого. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Львовской ОГА, нардеп от ЕС Олег Синютка.

"Европейская солидарность" требует привлечь в состав львовского городского Штаба представителей всех фракций для оперативного реагирования и мониторинга, как это сделали на общегосударственном уровне, где в Штаб порядка входят и власть, и оппозиция. В трудные времена нельзя заниматься пиаром. Нам вместе жить в этом городе, и должны совместно помочь людям, которые нуждаются в нашей поддержке", - отметил Олег Синютка.

 

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