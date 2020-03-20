Священники УПЦ МП в Бердянске выгоняют коронавирус водой
20 марта, 2020, 16:08
В Бердянске священнослужители решили присоединиться к борьбе с коронавирусом, окропляя город освященной водой и молитвенным пением
Видео опубликовано Виталием Пархоменко в Facebook-группе Брд24 / 7 Бердянск .
"Ну вот как этих людей можно назвать? Чтобы было понятнее, это "мацковскиий патриарх", - написал он.
Представители Украинской православной церкви Московского патриархата ездят по улицам города на грузовике и окропляют всех, кто проезжает мимо.
Это зрелище зафиксировали и другие люди.
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