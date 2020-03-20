Священники УПЦ МП в Бердянске выгоняют коронавирус водой

20 марта, 2020, 16:08

В Бердянске священнослужители решили присоединиться к борьбе с коронавирусом, окропляя город освященной водой и молитвенным пением

Видео опубликовано Виталием Пархоменко в Facebook-группе Брд24 / 7 Бердянск .

"Ну вот как этих людей можно назвать? Чтобы было понятнее, это "мацковскиий патриарх", - написал он.

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата ездят по улицам города на грузовике и окропляют всех, кто проезжает мимо.

Это зрелище зафиксировали и другие люди.