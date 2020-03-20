Стало известно, на сколько процентов у Лунина больше жира, чем у Роналду
Об этом сообщает youtube-канал "трендец".
Лунин рассказал о своем рационе питания и сравнил себя с Роналду.
"Ем только после матча сладкое. Всю неделю ем только фрукты и йогурты. У нас есть диетолог, дают питание на неделю. Взвешивание каждый день. Раз две недели приезжают из клиники, проверяют на процент воды, мышц, жира. У меня 7,1% жира. В Мадриде говорили, что у Роналду было 6%", - рассказал украинец.
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21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.
- Напомним, 16 марта Андрей Лунин рассказал, что в Испании нет паники из-за пандемии коронавируса.
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