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Espreso.tvСпортСтало известно, на сколько процентов у Лунина больше жира, чем у Роналду

Стало известно, на сколько процентов у Лунина больше жира, чем у Роналду


фото: Getty Images
Украинский вратарь испанского "Овьедо" Андрей Лунин рассказал, что у него 7,1% жира, а у знаменитого Криштиану Роналду 6%

Об этом сообщает youtube-канал "трендец".

Лунин рассказал о своем рационе питания и сравнил себя с Роналду.

"Ем только после матча сладкое. Всю неделю ем только фрукты и йогурты. У нас есть диетолог, дают питание на неделю. Взвешивание каждый день. Раз две недели приезжают из клиники, проверяют на процент воды, мышц, жира. У меня 7,1% жира. В Мадриде говорили, что у Роналду было 6%", - рассказал украинец.

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21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.

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