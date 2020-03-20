Спасибо тебе, Боже, что я не москаль: сенегальский футболист "Карпат" ярко пошутил в сети

20 марта, 2020, 12:25

Популярное приложение Gradient считает, что сенегальский форвард "Карпат" Матар Дийе на 61% украинец

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на instagram футболиста.

Дийе ярко пошутил по поводу исхода в приложении Gradient, программа показала Дийе 61% этнической принадлежности к украинцам и 35 - к южноафриканцам.

"Спасибо тебе, Боже, что я не москаль!», - написал Дийе в инстаграми.

В текущем сезоне Матар сыграл 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его арендное соглашение с "Карпатами" действует до конца сезона, права на футболиста принадлежат донецкому "Олимпику".