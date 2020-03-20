 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСпасибо тебе, Боже, что я не москаль: сенегальский футболист "Карпат" ярко пошутил в сети

Спасибо тебе, Боже, что я не москаль: сенегальский футболист "Карпат" ярко пошутил в сети


фото: fckarpaty.com.ua
Популярное приложение Gradient считает, что сенегальский форвард "Карпат" Матар Дийе на 61% украинец

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на instagram футболиста.

Дийе ярко пошутил по поводу исхода в приложении Gradient, программа показала Дийе 61% этнической принадлежности к украинцам и 35 - к южноафриканцам.

"Спасибо тебе, Боже, что я не москаль!», - написал Дийе в инстаграми.

В текущем сезоне Матар сыграл 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его арендное соглашение с "Карпатами" действует до конца сезона, права на футболиста принадлежат донецкому "Олимпику".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать