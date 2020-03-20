"Завтра они будут бороться за жизнь ваших близких": волонтеры просят украинцев помочь с закупкой костюмов биозащиты для медиков

20 марта, 2020, 17:27

Волонтерская организация призывает украинцев приобщиться к сбору средств на костюмы биозащиты для медиков

Об этом сообщила волонтер Леся Литвинова.

"Костюмы биозащиты для врачей. Такие, в которых работали врачи в Китае. Цена - 420 гривен. Это из серии "нет больше таких цен". Поставка официальная, под договор и безналичное. Предоплата - 50%. Время поставки - неделя. Что в нынешней ситуации вообще вне пределов мечтаний. Минимальная партия - 1000 штук. Это тоже очень по-божески. Это значит, что надо собрать минимум 420 000 гривен. Максимум - сколько получится ", - сообщила она.

По словам Литвиновой, если средства удастся собрать и закупить костюмы биологической защиты, их предоставят исключительно медикам.

"Только для врачей. Отнеситесь с пониманием. Предложения "дам тройную цену, но мне для себя лично", вызывают пожизненный бан. Только для врачей. Только официально по документам на больницы. Без исключений. Пожалуйста, защитите врачей. Завтра они будут бороться за жизнь ваших близких. Дайте им эту возможность ", - добавила Литвинова.