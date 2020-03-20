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Espreso.tvОбщество"В знак солидарности в борьбе с пандемией": здание мэрии Киева будут подсвечивать в цвета итальянского флага

"В знак солидарности в борьбе с пандемией": здание мэрии Киева будут подсвечивать в цвета итальянского флага

Три вечера здание мэрии будут подсвечивать в цвета итальянского флага

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своих страницах в социальных сетях.

"Друзья! Киев начал акцию в поддержку Италии. Многие из вас могли видеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Украины и Италии", - сказал мэр.

По его словам, три вечера - с пятницы по воскресенье (20-22 марта) - здание мэрии будет подсвечиваться в цвета итальянского флага.

"В знак солидарности наших стран в борьбе с пандемией, которую преодолевает сегодня мир. Мы хотим выразить свое поддержку Италии, свою поддержку итальянскому народу!", - добавил Кличко.

 

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