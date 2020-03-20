"Сила подписи" приглашает на виртуальную экскурсию

20 марта, 2020, 13:36

Сегодня виртуальные туры становятся главным источником новых впечатлений. Венская опера во время карантина бесплатно демонстрирует представления в онлайне, Берлинская филармония и Метрополитен-опера в Нью-Йорке предоставляют доступ к архивным концертам и спектаклям. Не остаются в стороне и украинские организаторы. Уже на этой неделе украинцы смогут, не выходя из дома, прогуляться по интерактивной выставке "Сила подписи"

Экспозиция квест-музея переведена в формат 3D и доступна по ссылке: https://sk.ua/uk/sila-pidpisu/

Онлайн-путешествие в 3D-формате рассказывает историю подписи от шумеров до наших дней. Благодаря виртуальному туру можно попасть в библиотеку с огромными книгами, рассказывающими о важнейших подписях в истории человечества. Увидеть уникальные документы: универсал гетмана Ивана Выговского 1663, черновик VI Универсала, который впервые в ХХ веке провозгласил независимое украинское государство, Акт восстановления Украинского Государства 1941 года, распоряжение Симона Петлюры о начале партизанской работы, напечатанное на носовом платке. Узнать историю подписания Акта провозглашения независимости Украины и Беловежского соглашения в 1991 году - документов, которые завершили историю Советского Союза и оформили рождение независимых стран.

"Виртуальный тур "Сила подписи" - наш ответ на новый вызов современного мира, когда любые путешествия ограничены. Сегодня наша жизнь во многом изменилась, но неизменным остается стремление к новым знаниям и впечатлениям и, конечно, сила подписи. За каждой подписью всегда стоит личный выбор и наша цель - помочь сделать его ответственным и осознанным", - рассказывает организатор проекта Михаил Харенко.

В ближайшее время организаторы квест-музея планируют запустить сайт со всеми материалами проекта на украинском и английском языках, а также видеоэкскурсии.

Напомним, интерактивная выставка "Сила подписи" в декабре 2019 года с успехом прошла в Киевской городской галерее искусств "Лавра".