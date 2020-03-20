"Руки не жмем, а приветливо поднимаем", - в ГСЧС посоветовали, как здороваться во время карантина
20 марта, 2020, 18:07
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям посоветовала гражданам соблюдать правила карантина во время встреч
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Друзья! Если хотите поздороваться с кем-то, - делайте это правильно. Руки не жмем, а приветливо поднимаем, или подмигиваем", - написали спасатели.
Напомним, МЗ призвал украинцев на время карантина самоизолироваться
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