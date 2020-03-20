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Espreso.tvОбщество"Руки не жмем, а приветливо поднимаем", - в ГСЧС посоветовали, как здороваться во время карантина

"Руки не жмем, а приветливо поднимаем", - в ГСЧС посоветовали, как здороваться во время карантина


фото: ДСНС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям посоветовала гражданам соблюдать правила карантина во время встреч

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Друзья! Если хотите поздороваться с кем-то, - делайте это правильно. Руки не жмем, а приветливо поднимаем, или подмигиваем", - написали спасатели.

Напомним, МЗ призвал украинцев на время карантина самоизолироваться

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