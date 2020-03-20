"Путин - международный террорист": в Санкт-Петербурге провели ряд одиночных пикетов в поддержку крымских татар

20 марта, 2020, 09:54

Российские активисты 18 марта провели в центре Петербурга ряд одиночных пикетов в поддержку крымских татар в рамках "Стратегии-18" (в память о дне депортации 18 мая 1944 года)

Об этом рассказал Укринформа активист Влад Шипицын.

"Провели, как и планировалось, одиночные пикеты "Стратегии-18" в поддержку крымских татар. Было примерно 10-15 участников. Подходила полиция, проверяла документы, фотографировали плакаты", - сказал Шипицын.

По его словам, был задержан Асан Мумджи - за участие в "Марше Немцова" в конце февраля. Позже из отдела полиции Мумджи отпустили.

"Никаких официальных запретов на одиночные публичные мероприятия (в отличие от массовых), нет. Так что мы планируем следующую акцию "Стратегии-18" на 18 апреля. Если же обстановка изменится и будут приняты жесткие карантинные ограничения, будем принимать решение в рабочем порядке" , - пояснил активист.

Плакаты, которые держали на пикете активисты, информировали петербуржцев о ситуации на аннексированном полуострове, ее исторических источниках и аналогиях: "От Сталина до Путина - преступления против крымских татар продолжаются"; "Крым - это Украина. Уроки истории: аншлюс Австрии и Судет в 1938-1939 гг. утверждены референдумами, которые там прошли"; "Крым согласно Будапештскому меморандуму - это Украина. Путин В.В. - международный террорист!".

Был плакат, напоминающий, что именно в этот день 6 лет назад была оформлена незаконная аннексия Крыма: "18 марта 2014 было "очередное присоединение Крыма" к России ... Прекратите политические преследования крымских татар".