"На выходных к нам придет зима": Наталья Диденко рассказала о погоде на 21-22 марта

20 марта, 2020, 15:18

В субботу, 21 марта, в Украине ожидается похолодание, которое усилится в воскресенье, 22 марта

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"На выходных к нам придет зима. А точнее, состоится попытка ее реванша. 21-22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться", - сказала Диденко.

Синоптик отметила, что в субботу, 21 марта, в Украине в течение дня ожидается +4 ... + 9 градусов, на Востоке температура достигнет +7 ... + 12 градусов, на юге будет +9 ... + 14 градусов. В воскресенье температура воздуха понизится до -1 ... + 5 градусов, на юге - до +9 градусов.

В субботу-воскресенье в Украине в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода - дождь и мокрый снег. Также усилится ветер.

В Киеве 21-22 марта ожидаются периодические осадки и похолодание.

"В Киеве выходными также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег. Завтра днем в столице похолодает до + 6 ... + 7 градусов. В воскресенье, 22 марта, уже до +3 градусов", - сообщила синоптик .