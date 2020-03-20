"Люди собираются ночью организовывать сеансы коллективного чихания?": Таран об идее введения комендантского часа
20 марта, 2020, 20:02
Политолог Сергей Таран считает, что нужно поддерживать только эффективные действия государства, направленные на противодействие эпидемии
Об этом он заявил в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.
"Сейчас мы должны поддерживать действия государства, направленные на противодействие эпидемии, если они эффективны. Но проблема в том, что мы слышим только об ограничении свобод, о закручивании гаек и никакого понимания или объяснения: а ради чего это все делается? Ну, например, если в серьез обсуждается введение комендантского часа. Для чего комендантский час во время эпидемии? Они, что так себе представляют, что люди собираются ночью тайно поддерживать вирус ли организовывать сеансы коллективного чихания?"- сказал Таран.
- Советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает по всей территории Украины принять меры чрезвычайного положения .
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