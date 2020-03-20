 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Люди собираются ночью организовывать сеансы коллективного чихания?": Таран об идее введения комендантского часа

"Люди собираются ночью организовывать сеансы коллективного чихания?": Таран об идее введения комендантского часа

Политолог Сергей Таран считает, что нужно поддерживать только эффективные действия государства, направленные на противодействие эпидемии

Об этом он заявил в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.

"Сейчас мы должны поддерживать действия государства, направленные на противодействие эпидемии, если они эффективны. Но проблема в том, что мы слышим только об ограничении свобод, о закручивании гаек и никакого понимания или объяснения: а ради чего это все делается? Ну, например, если в серьез обсуждается введение комендантского часа. Для чего комендантский час во время эпидемии? Они, что так себе представляют, что люди собираются ночью тайно поддерживать вирус ли организовывать сеансы коллективного чихания?"- сказал Таран.

 

  • Советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает по всей территории Украины принять меры чрезвычайного положения .
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать