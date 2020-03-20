 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Фонд Порошенко" отремонтировал киевской больнице аппараты искусственного дыхания

"Фонд Порошенко" отремонтировал киевской больнице аппараты искусственного дыхания

"Фонд Порошенко" возобновил Киевской городской клинической больнице скорой помощи аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, кто заболеет коронавирусной болезнью COVID 19 в тяжелой форме

Об этом сообщается в Facebook пятого президента Украины Петра Порошенко.

Оборудование передала больнице жена Петра Порошенко Марина.

Сколько аппаратов отремонтировано и сколько средств фонд выделил на это, в сообщениях не указано.

"Марина вместе с "Фондом Порошенко" передала аппараты искусственной вентиляции легких в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

По просьбе главного врача Фонд возобновил аппараты, которые есть в наличии в больнице, но не работают. Они помогут спасти не одну жизнь.

Сейчас мы должны объединить все свои усилия - и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды - для того, чтобы помочь друг другу и решить ситуацию, которая сейчас сложилась в мире и в Украине. Вместе мы победим! ", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать