"Фонд Порошенко" отремонтировал киевской больнице аппараты искусственного дыхания
Об этом сообщается в Facebook пятого президента Украины Петра Порошенко.
Оборудование передала больнице жена Петра Порошенко Марина.
Сколько аппаратов отремонтировано и сколько средств фонд выделил на это, в сообщениях не указано.
"Марина вместе с "Фондом Порошенко" передала аппараты искусственной вентиляции легких в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи.
По просьбе главного врача Фонд возобновил аппараты, которые есть в наличии в больнице, но не работают. Они помогут спасти не одну жизнь.
Сейчас мы должны объединить все свои усилия - и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды - для того, чтобы помочь друг другу и решить ситуацию, которая сейчас сложилась в мире и в Украине. Вместе мы победим! ", - говорится в сообщении.
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