"Фонд Порошенко" отремонтировал киевской больнице аппараты искусственного дыхания

20 марта, 2020, 19:37

"Фонд Порошенко" возобновил Киевской городской клинической больнице скорой помощи аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, кто заболеет коронавирусной болезнью COVID 19 в тяжелой форме

Об этом сообщается в Facebook пятого президента Украины Петра Порошенко.

Оборудование передала больнице жена Петра Порошенко Марина.

Сколько аппаратов отремонтировано и сколько средств фонд выделил на это, в сообщениях не указано.

"Марина вместе с "Фондом Порошенко" передала аппараты искусственной вентиляции легких в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

По просьбе главного врача Фонд возобновил аппараты, которые есть в наличии в больнице, но не работают. Они помогут спасти не одну жизнь.

Сейчас мы должны объединить все свои усилия - и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды - для того, чтобы помочь друг другу и решить ситуацию, которая сейчас сложилась в мире и в Украине. Вместе мы победим! ", - говорится в сообщении.