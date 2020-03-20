"ЕС" призвала общественного вещателя организовать проведение уроков для школьников по телевидению на период карантина

20 марта, 2020, 12:23

Введение общегосударственного карантина изменило жизнь всех без исключения украинцев

Сегодня мы действительно должны изменить практически все подходы к своим ежедневным делам - работа, учеба, походы в магазины, аптеки или банки, говорится на сайте "ЕС".

В новых реалиях оказалось и школьное образование. Учителя, ученики и их родители теперь должны привыкнуть к дистанционной работе.

Казалось бы, карантин - это и есть тот момент, когда задекларированное "государство в смартфоне" должно показать свою эффективность.

К сожалению, остроумные рассказы о решении государством любого вопросу для гражданина в один клик никоим образом не имеют ничего общего с реальностью.

Стоит признать, что сейчас дистанционное обучение происходит неэффективно. Правду сказать, оно полностью провалено.

Дети дома остаются один на один со своими проблемами в обучении, потому что просто получают задания и должны его как-то выполнить.

Дети, особенно школьники младших классов, должны получить квалифицированное разъяснение школьного материала для того, чтобы понимать, как они должны выполнять задачи. Конечно, родители могут помогать им в этом, но это не так эффективно, как занятия с профессионалом.

Лишь единицы учителей способны организовать видеозанятия, где объясняют учащимся учебный материал. Чаще всего дети получают просто задачи в виде электронного письма с перечнем пунктов, которые нужно выполнить, или сообщение в мессенджер-группу родителей.

Особенно критическая ситуация с выпускниками, которые должны готовиться к ЕГЭ. Никаких разъяснений, доступного и понятного изложения материала.

Критическая ситуация в сельской местности - диджитализация не действует, когда нет интернета.

"Европейская Солидарность" призывает национального общественного вещателя выделить эфирное время для проведения телевизионных уроков и дать детям возможность учиться. Считаем, что правительство и Министерство образования должны вместе с НСТУ организовать и сформировать ежедневную ТВ программу для обучения детей, а также провести четкую, полномасштабную информационную кампанию и разъяснить родителям о времени и предметах таких уроков.

Эти шаги обеспечат украинским детям максимально эффективное обучение в дистанционном режиме. Школьники должны не просто выполнять отправленные учителем задачи, а прежде всего - получать качественное разъяснение учебного материала.

Дети - это будущее нашей страны. Главная задача общественного вещателя - это деятельность в интересах общества, и сегодня наибольшей пользой станет помощь школьникам с обучением и получением качественного образования.