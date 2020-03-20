Прокуроры с Киевщины обратились к Венедиктовой: говорят о злоупотреблениях со стороны руководителя областной прокуратуры

20 марта, 2020, 10:21

Более 50 сотрудников Киево-Святошинской прокуратуры Киевской области подписали открытое обращение к главе Офиса президента Андрея Ермака и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором указали на ряд злоупотреблений со стороны руководителя областной прокуратуры Максима Киричука

Текст письма и копии подписных листов оказались в распоряжении РБК-Украина.

Речь идет о неправомерном отстранении от исполнения обязанностей начальника Киево-Святошинской прокуратуры Юрия Дмитруня.

Подписанты письма утверждают, что работа местной прокуратуры, на территории юрисдикция которой распространяется на Киево-Святошинский, Вышгородский, Васильковский, Обуховский, Макаровский районы и г. Ирпень с пригородами, сегодня парализована. В частности, по их словам, это связано с давлением областной прокуратуры на руководство местного подразделения.

"В конце декабря 2019 года, (председатель областной прокуратуры) Киричук Ю. М. организовал внеплановую проверку деятельности Киево-Святошинской местной прокуратуры, отправив 26 работников прокуратуры области для ее проведения. Даже несмотря на известную цель этой проверки существенных нарушений выявлено не было", - отметили авторы письма.

Кроме того, по словам подписантов, Киричук, находясь на больничном, но фактически находясь в прокуратуре области, по договоренности со своим подчиненным, и.о. прокурора области Сергеем Ефремовым за подписью последнего, в нарушение законодательства издал 4 приказа о командировке на 30 дней в прокуратуру Киевской области руководителя, первого заместителя руководителя Киево-Святошинской прокуратуры, начальника Ирпенского отдела и целый ряд других сотрудников.

Одновременно и.о. председателя прокуратуры был назначен Андрей Немировский, что фактически аналогично увольнению бывшего руководства с должности с целью получения полного контроля над местной прокуратурой.

"Насколько известно из СМИ, указанные действия Киричука связаны с преследованием личного интереса в части содействия обвиняемому экс-мэру города Ирпеня Карплюка В.А. в уклонении от уголовной ответственности путем блокирования осуществления предусмотренных уголовным процессуальным законодательством полномочий при осуществлении процессуального руководства и поддержке общественного обвинения прокурорами", - говорится в письме.

Также прокуроры напоминают, что в отношении Карплюка 24 февраля 2020 г. был передан в суд обвинительный акт о присвоении средств на строительство парка "Центральный" в г. Ирпень. "В свою очередь, как известно из СМИ, Немировский А. Ю. также замешан в ряде коррупционных скандалов, однако такая информация остается непроверенной в предусмотренном законом порядке", - говорится в письме коллектива прокуратуры.



Авторы также добавили, что о моральных качествах Киричука может свидетельствовать тот факт, что во время тестирования коллектива прокуратуры он ушел на больничный, хотя его состояние здоровья позволяет фактически находиться на рабочем месте.

"Этим последний избегает тестирования или использует время для дополнительной подготовки, чем ставит себя в сравнительно более выгодное положение, чем другие работники прокуратуры", - говорится в документе.