Премьер-министр Италии пообещал Зеленскому, что украинцы вернутся домой 25 марта

"Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией. Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта ", - говорится в сообщении.

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.