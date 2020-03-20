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Espreso.tvОбществоПремьер-министр Италии пообещал Зеленскому, что украинцы вернутся домой 25 марта

Премьер-министр Италии пообещал Зеленскому, что украинцы вернутся домой 25 марта

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте, обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией. Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта ", - говорится в сообщении.

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.

  • МАУ изучает необходимость дополнительных рейсов в Украину, для чего просит всех желающих граждан предварительно зарегистрироваться на рейсы 24 марта .
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