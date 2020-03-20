Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях
20 марта, 2020, 19:22
Кабинет министров во время заседание 20 марта принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях и городе Киеве из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Так, решение о введении режима чрезвычайной ситуации в этих областях было принято региональными комиссиями. В правительстве пока не планируют вводить дополнительные ограничения в областях.
"Главам соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять МЗ информацию об их ходе", - заявил Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что никаких новых ограничений пока не предвидится, а режим чрезвычайной ситуации в Киеве призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.
"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве", - написал Шмыгаль.
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