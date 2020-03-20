Правительство освободило от пошлин и НДС лекарственные и медицинские средства для преодоления коронавируса
20 марта, 2020, 19:24
Кабинет Министр Украины освободил от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость лекарственные и медицинские средства, необходимые для остановки распространения пандемии COVID-19
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания", - отметил премьер.
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