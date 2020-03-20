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Espreso.tvОбществоПравительство освободило от пошлин и НДС лекарственные и медицинские средства для преодоления коронавируса

Правительство освободило от пошлин и НДС лекарственные и медицинские средства для преодоления коронавируса

Кабинет Министр Украины освободил от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость лекарственные и медицинские средства, необходимые для остановки распространения пандемии COVID-19

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания", - отметил премьер.

 

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