Постирала маску десятилетней давности: киевляне о карантине

20 марта, 2020, 14:22

Пустые вокзалы, киевляне ходят без масок, родители отдыхают с детьми в парках. Как столица проходит карантин, выясняли наши корреспонденты

Репортеры Еспресо.TV искали машины с громкоговорителями, а узнали мнения киевлян о карантине.

Репортеры побывали на центральных площадях и вблизи крупных ТРЦ, однако не увидели больших скоплений людей.

"Если посмотреть по паркам, по детским площадкам, то там люди не меньше, а даже больше, чем это должно было быть в будний день, так как дети на карантине. Родители выходят с ними гулять и, таким образом, вовсе не соблюдают режим карантина ", - отметила журналистка.

Киевляне, с которыми общались журналисты считают, что меры карантина помогут побороть инфекцию или хотя бы остановить ее распространение.

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По словам журналистки, только примерно каждый десятый киевлянин ходит в маске.

"Мы говорили с одной женщиной, она сказала, что найти маски, - это не так просто, ведь в аптеках их просто нет", - отметила журналистка.

Женщина рассказала, что ее маска, это маска десятилетней давности, которую она постирала и выгладила, чтобы выходить из дома.

По мнению киевлян, ограничение общественного транспорта и закрытие метрополитена неэффективно. В городе не удается обеспечить ограничение на проезд в общественном транспорте по 10 человек за раз.