Полиция обвинила своего работника в покушении на убийство и имитации самоубийства

20 марта, 2020, 18:59

28-летнему капитану полиции объявлено о подозрении по факту совершения покушения на убийство

Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции.

В Запорожье правоохранители задержали сотрудника одного из отделов полиции, который на работе обстрелял из пистолета своего коллегу, а потом со своим руководством выдавали инцидент как самоубийство.

По информации правоохранителей, в тяжелом состоянии 25-летнего младшего лейтенанта полиции госпитализировали с диагнозом огнестрельное ранение лобной области черепа, его прооперировали и удалили резиновую пулю. Раненый сотрудник находился в состоянии комы.

"В январе этого года Запорожским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ получена информация о самостреле, который произошел в одном из районных отделов полиции Запорожье. По прибытию на место происшествия установлено, что старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции обнаружил в служебном кабинете без сознания коллегу с признаками огнестрельного ранения" , - говорится в сообщении.

Однако, первоочередные показания полицейского вызвали сомнения в их правдивости: в утверждениях путался, менял версии произошедшего, отмечал разное количество хлопков. Подозрения вызвало и поведение руководства отделения, которое до прибытия руководства ГУНП, работников ДВБ и ГБР позволило капитану полиции беспрепятственно покинуть место происшествия без надлежащего выяснения обстоятельств и проведения первоочередных процессуальных действий. Проведенный обзор дал основания работникам внутренней безопасности НПУ и следователем ТУ ГБР, расположенного в городе Мелитополе, заподозрить имитирование попытки самоубийства с целью укрытия преступления.

По инициативе Запорожского УДВБ НПУ следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области начали уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования оперативники внутренней безопасности НПУ и работники ГБР установили, что полицейские в вечернее время употребляли алкогольные напитки в служебном кабинете. Внезапно, возможно, на почве неприязненных отношений, старший оперуполномоченный совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему травматического пистолета "Форт 12Р", последний из которых - в голову своему коллеге. Осознав что натворил, стрелок сразу доложил своему руководству, после чего в кабинете была создана имитацию попытки суицида и только тогда вызвана бригада "Скорой". Собрани факты подтвердил и сам пострадавший, когда вышел из комы и дал показания правоохранителям, - сообщают правоохранители.

Сейчас 28-летнему капитану полиции объявлено о подозрении по факту совершения покушения на убийство. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.