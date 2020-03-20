Польша намерена продлить запрет на въезд иностранцев до середины апреля
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.
Сегодня проходит неделя с момента объявления запрета, которая является элементом борьбы с распространением коронавируса. Сначала она должна была действовать в течение 10 дней - до ближайшей среды - с возможностью продления.
По данным польских СМИ, решение о продлении запрета уже принято. Правительство официально объявит об этом на следующей неделе.
Продолжение запрета призвано ограничить въезд в Польшу в период Пасхи. Если поляки захотят вернуться на праздники, им придется провести 14-дневный карантин. Поэтому возвращение незадолго до Пасхи будет означать невозможность выйти из дома. Это нужно учитывать при планировании праздников.
Пасха в Польше празднуют 12 апреля.
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