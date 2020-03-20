 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольша намерена продлить запрет на въезд иностранцев до середины апреля

Польша намерена продлить запрет на въезд иностранцев до середины апреля


фото: reuters
Правительство Польши готовится продлить запрет на въезд иностранцев в страну из-за эпидемии коронавируса до середины апреля

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

Сегодня проходит неделя с момента объявления запрета, которая является элементом борьбы с распространением коронавируса. Сначала она должна была действовать в течение 10 дней - до ближайшей среды - с возможностью продления.

По данным польских СМИ, решение о продлении запрета уже принято. Правительство официально объявит об этом на следующей неделе.

Продолжение запрета призвано ограничить въезд в Польшу в период Пасхи. Если поляки захотят вернуться на праздники, им придется провести 14-дневный карантин. Поэтому возвращение незадолго до Пасхи будет означать невозможность выйти из дома. Это нужно учитывать при планировании праздников.

Пасха в Польше празднуют 12 апреля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать