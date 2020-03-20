Первая партия помощи от Фонда Арсения Яценюка "Відкрий Україну" уже в Черновцах

20 марта, 2020, 14:22

Город получил 13 тысяч перчаток, 1000 респираторов FFP3 и 135 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала

Во второй партии прибудут тесты на определение COVID-19, средства для дезинфекции.

Помощь передали для дальнейшего распределения по потребностям городских медицинских учреждений Черновицкой городской больницы №1, определенной как базовая в лечении больных с COVID-19.

Глава фракции "Народного фронта" в Верховной Раде 8-го созыва Максим Бурбак подчеркнул, что первая партия помощи поступает в Черновцы, ведь первые случаи заболеваний были зафиксированы именно здесь, и сейчас на Буковине выявлено наибольшее количество больных: "Те, кто стоят на передовой борьбы с коронавирусом, должны быть защищены, потому что они сейчас выполняют наиболее важную часть работы - защитить нас от пандемии коронавируса".

Мэр Черновцов Алексей Каспрук выразил благодарность Фонду Арсения Яценюка "Открой Украину" и всем неравнодушным, которые сейчас помогают системе здравоохранения города, а также поддерживают тех, кто сейчас оказались в затруднительном положении: "Это люди пенсионного возраста, одинокие, многодетные, которым трудно пережить эти времена ".

Он добавил, что город также ожидает уже заказанную Фондом Арсения Яценюка партию скоростных тестов для выявления коронавируса.

Заведующий отделением анестезиологии, где размещены кровати для интенсивной терапии, Дмитрий Белоус подчеркнул, что в настоящее время человечество борется "с двумя вирусами: коронавируса и страха".

"Стараемся сейчас преодолеть эти два вируса. Хочу успокоить население. Медики готовы работать. Мы перепрофилируем нашу больницу под инфекционный стационар. И любая помощь, особенно такая, она для нас важна. Служим народу Украины!".

Напомним, что Наблюдательный Совет Фонда принял решение о переносе Киевского форума, запланированного на 23-24 апреля 2020 года, и направлении всех возможных усилий и ресурсов на борьбу с вирусом COVID-19, ведь для Фонда вопросы безопасности граждан стоят на первом месте.