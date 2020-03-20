Остановки, транспорт, дороги, дома: Кличко назвал меры дезинфекции в Киеве

20 марта, 2020, 12:53

Мэр Киева Виталий Кличко назвал объекты, которые дезинфицируют коммунальные службы

Об этом он сказал во время брифинга.

"Дезинфекция автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток происходит несколько раз в день", - сказал Кличко.

Он добавил, что обрабатывают остановки, пешеходные переходы, мосты, дороги.

"Дезинфицируют также подъезды жилых зданий, лифты. Для обработки используют 10 наименований средств", - сказаав мэр.