Остановки, транспорт, дороги, дома: Кличко назвал меры дезинфекции в Киеве
20 марта, 2020, 12:53
Мэр Киева Виталий Кличко назвал объекты, которые дезинфицируют коммунальные службы
Об этом он сказал во время брифинга.
"Дезинфекция автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток происходит несколько раз в день", - сказал Кличко.
Он добавил, что обрабатывают остановки, пешеходные переходы, мосты, дороги.
"Дезинфицируют также подъезды жилых зданий, лифты. Для обработки используют 10 наименований средств", - сказаав мэр.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, как будут развозить медиков на работу .
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