Нефтяная война: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть, - WSJ
Об этом со ссылкой на источники в Белом Доме сообщает The Wall Street Journal.
В то же время там не указывают, против чего именно будут направлены санкции и какой шаг со стороны Кремля может их спровоцировать.
Также, по данным источников газеты, Соединенные Штаты, пользуясь дипломатическими каналами на уровне Госдепа и Совета нацбезопасности, планируют обратиться к Саудовской Аравии с просьбой вернуться к прежнему уровню добычи нефти.
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Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
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Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
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Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти. несмотря на обвал цен в мире.
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О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
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Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
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19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.
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