Нефтяная война: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть, - WSJ

20 марта, 2020, 09:31

Соединенные Штаты Америки могут вмешаться в нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией, введя санкции против РФ для стабилизации цен на нефть и рынка в целом

Об этом со ссылкой на источники в Белом Доме сообщает The Wall Street Journal.

В то же время там не указывают, против чего именно будут направлены санкции и какой шаг со стороны Кремля может их спровоцировать.

Также, по данным источников газеты, Соединенные Штаты, пользуясь дипломатическими каналами на уровне Госдепа и Совета нацбезопасности, планируют обратиться к Саудовской Аравии с просьбой вернуться к прежнему уровню добычи нефти.

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