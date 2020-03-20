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Espreso.tvОбществоНефтяная война: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть, - WSJ

Нефтяная война: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть, - WSJ


фото: trend.az
Соединенные Штаты Америки могут вмешаться в нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией, введя санкции против РФ для стабилизации цен на нефть и рынка в целом

Об этом со ссылкой на источники в Белом Доме сообщает The Wall Street Journal.

В то же время там не указывают, против чего именно будут направлены санкции и какой шаг со стороны Кремля может их спровоцировать.

Также, по данным источников газеты, Соединенные Штаты, пользуясь дипломатическими каналами на уровне Госдепа и Совета нацбезопасности, планируют обратиться к Саудовской Аравии с просьбой вернуться к прежнему уровню добычи нефти.

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  • Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта

  • Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть

  • Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти. несмотря на обвал цен в мире.

  • О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

  • Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.

  • 19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.

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