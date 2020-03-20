НБУ планирует убрать комиссии при использовании системы электронных платежей

20 марта, 2020, 13:33

В Национальном банке Украины планируют отменить комиссии за платежи в системе электронных платежей (СЭП)

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы уже инициировали со своей стороны на период карантина отменить комиссии за платежи в системе электронных платежей (СЭП) что позволит банкам транспортировать эту инициативу на стоимость безналичных расчетов между клиентами и банками", - отметил он.

Также в Нацбанке сообщили, что провели переговоры с международными платежными системами о снижении интерчейндж и рассчитывают на их поддержку:

"Либо потом это может быть решено административным путем", - добавил Смелый.