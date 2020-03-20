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Espreso.tvОбществоМЗ предлагает упростить регистрацию дезинфекционных средств

МЗ предлагает упростить регистрацию дезинфекционных средств


фото: reuters
Министр здравоохранения Илья Емец предлагает урегулировать вопрос регистрации дезинфекционных средств, что позволит эффективно проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Как уточнили в МЗ, это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19.

Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета министров Украины, который собрался на внеочередное заседание.

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