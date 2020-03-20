МЗ предлагает упростить регистрацию дезинфекционных средств
20 марта, 2020, 18:14
Министр здравоохранения Илья Емец предлагает урегулировать вопрос регистрации дезинфекционных средств, что позволит эффективно проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Как уточнили в МЗ, это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19.
Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета министров Украины, который собрался на внеочередное заседание.
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