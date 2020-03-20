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Espreso.tvЭкономикаМост-долгострой в Запорожье завершат в рамках "Большой стройки", - Юрий Голик

Мост-долгострой в Запорожье завершат в рамках "Большой стройки", - Юрий Голик

Самый известный долгострой страны – мост через реку Днепр в Запорожье - будет достроен. Ремонтные работы уже начались

О том, что сейчас происходит на объекте, рассказал в Facebook координатор Национального проекта "Большая стройка" Юрий Голик.

"Запорожье. Мосты. Прекрасный вид на самый известный долгострой страны. Но таким им быть осталось недолго", - написал он.

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Мост, который начали возводить в далеком 2004 году, свяжет правобережную часть города с центром и промышленной зоной. На его завершение потратят около 12 млрд гривен. Завершение моста-долгостроя станет одним из этапов Национального проекта "Большая стройка", в рамках которого по всей Украине в течение года будут построены и реконструированы сотни школ, детских садиков, больниц, стадионов. Также планируют отремонтировать 6 500 км автомобильных дорог.

Ранее координатор Национального проекта Юрий Голик сообщал, что по программе "Большая стройка" будет достроен транснациональный транспортный коридор Go Highway, соединяющий Одессу, Винницу и Львов. 

 

 

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